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Царьград

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Жителям Подмосковья бесплатно заменят электросчетчики на интеллектуальные

Жителям Подмосковья бесплатно заменят электросчетчики на интеллектуальные

Новые приборы учета будут автоматически передавать показания в энергоснабжающую организацию.В прошлом году в Подмосковье установили и заменили 47 456 приборов учета электрической энергии, сообщили в министерстве энергетики.

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