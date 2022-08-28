Мировое обозрение

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Более тысячи человек погибли в Пакистане из-за наводнений

Более тысячи человек погибли в Пакистане из-за наводнений

Общее число пострадавших превышает 33 млн Стихийный апокалипсис в Пакистане не сбавляет обороты В Пакистане продолжается борьба с последствиями разрушительного наводненияПремьер-министр и министр иностранных дел страны сбрасывают гумпомощь с вертолета – в стране за три месяца погибли В Пакистане за полтора месяца из-за наводнений погибли 937 человек30 миллионов людей остались без крова 1033 человека, 1527 получили травмы.

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