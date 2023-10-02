Экс-советник Кучмы Соскин: из-за отсутствия денег Киев ждет крах через 45 дней

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале предположил, что принятие в США закона о временном финансировании работы правительства, в котором не предусмотрено выделение средств Киеву, приведет к краху Украины через 45 дней.
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