Кадастровая рулетка: как изменится налог на имущество

В России увеличится имущественный налог, который платят собственники жилой и нежилой недвижимости. Это результат пересчета кадастровой стоимости объектов – за последние несколько лет они заметно прибавили в цене.
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