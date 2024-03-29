Нетаньяху одобрил возобновление переговоров с ХАМАС о прекращении огня

Премьер-министр Израиля попросил делегацию проработать дипломатический способ урегулирования войны. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил возобновить переговоры с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.
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