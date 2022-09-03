ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на третье число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1341 =Всё, что ты видишь, слышишь и ощущаешь, не что иное, как плод твоего сознания, воображения - реалистичная иллюзия! ="Всякая помощь должна осуществляться в меру, дабы тот, кому ты помогаешь, не превратился в паразита и захребетника" =Вы воплощены на Планете Свободы Выбора, и сами избираете Реальность и использование своих потенциальных возможностей = Главное, проходя через Тьму, Человечество получало и получает всё больше Света и огромный Эволюционный опыт ="Говорить мы умеем, русский язык - очень богатый язык, но наступает такое время, когда говоруны уходят в прошлое" = Душа болит и страдает, предчувствуя, считывая с Тонких планов, что Эволюция её не вписывается в Божественный план = Кaк бы ни cкладывалиcь нaши oтнoшения c pодителями — пpoстим иx и пoпpоcим пpощения зa тo, чтo не пoнимaем иx.