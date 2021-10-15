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Новак оценил эффективность демпферного механизма для бензина

Новак оценил эффективность демпферного механизма для бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак оценил эффективность демпферного механизма для бензина. Без этой меры цена на АЗС России была бы на 10 рублей выше, отметил он.

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