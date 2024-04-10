Население не поддерживает власть в этом вопросе Народ Болгарии не поддерживает действия государства, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, сообщил РИА «Новости» член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков.
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