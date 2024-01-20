Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест

Симоновский районный суд Москвы после повторного рассмотрения дела о разжигании ненависти со стороны блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (настоящая фамилия Раджабзода) отправил его под домашний арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии