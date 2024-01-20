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Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест

Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест

Симоновский районный суд Москвы после повторного рассмотрения дела о разжигании ненависти со стороны блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (настоящая фамилия Раджабзода) отправил его под домашний арест.

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