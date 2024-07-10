В Омске полностью сгорел пассажирский автобус Volgabus (маршрут № 22). Возгорание произошло сегодня рано утром, когда транспорт находился у остановки «Промышленная» и в его салоне находились пассажиры.
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В Омске полностью сгорел пассажирский автобус Volgabus (маршрут № 22). Возгорание произошло сегодня рано утром, когда транспорт находился у остановки «Промышленная» и в его салоне находились пассажиры.