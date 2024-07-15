Мэр сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

В этом году обустроят пешеходный маршрут от метро «Беляево» до Битцевского леса, в Котловке откроют спортивный кластер, а в районе Ясенево создадут комфортные условия для спорта и досуга жителей 15-го микрорайона.
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