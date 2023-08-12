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Отравление свинцом из аюрведических препаратов: случаи редки, но необходимо о них знать

В статье, опубликованной в научном журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal), рассказывается о клиническом случае отравления свинцом молодой женщины при приеме аюрведических препаратов и о сложности диагностики этого редкого состояния.

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