Отравление свинцом из аюрведических препаратов: случаи редки, но необходимо о них знать

В статье, опубликованной в научном журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal), рассказывается о клиническом случае отравления свинцом молодой женщины при приеме аюрведических препаратов и о сложности диагностики этого редкого состояния.
В статье, опубликованной в научном журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal), рассказывается о клиническом случае отравления свинцом молодой женщины при приеме аюрведических препаратов и о сложности диагностики этого редкого состояния.
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