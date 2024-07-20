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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умаг (ATP). Рублев, Музетти, Руне, Серундоло начнут со второго круга

Умаг (ATP). Рублев, Музетти, Руне, Серундоло начнут со второго круга

Андрей Рублев (1), Лоренцо Музетти (2), Хольгер Руне (3) и Франсиско Серундоло (4) начнут со второго круга.

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