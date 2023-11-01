Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства

У Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по Палестине.
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