Страна и люди
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Страна и люди

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Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства

Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующего государства

У Израиля нет права на самооборону в нынешнем конфликте, так как он является оккупирующим государством, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи по Палестине.

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