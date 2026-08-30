В России мошенники создают поддельные версии школьных электронных дневников

Мошенники в России создают поддельные версии школьных электронных дневников, после чего распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых официальных сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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