О жизненном с юмором в 15 смс-фрагментах

Не все переписки смешные. Часто мы общаемся о самых обыденных вещах, обсуждая жизненные ситуации. Эта подборка и десятки других на нашем сайте собирают только запоминающиеся диалоги из жизни, наполненные юмором и курьезами.
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