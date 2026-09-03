В Крыму в продажу поступило почти 240 тонн бензина АИ-95: где искать?В четверг, 3 сентября, крымские автомобилисты получили долгожданную возможность заправить свои машины бензином АИ-95 в свободной продаже – топливо появилось сразу на 92 заправочных станциях полуострова.