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Живая Кубань

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В Крыму в продажу поступило почти 240 тонн бензина АИ-95: где искать?

В Крыму в продажу поступило почти 240 тонн бензина АИ-95: где искать?

В Крыму в продажу поступило почти 240 тонн бензина АИ-95: где искать?В четверг, 3 сентября, крымские автомобилисты получили долгожданную возможность заправить свои машины бензином АИ-95 в свободной продаже – топливо появилось сразу на 92 заправочных станциях полуострова.

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