Эксперты из РТ оценили роль политических партий в Татарстане, отметили тренды партийной жизни могли бы вы отметить, а также сказали, что необходимо улучшить в работе региональных и первичных отделений? Их комментарии были опубликованы на сайте клуба экспертов.