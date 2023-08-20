Персидский нефтяной переворот – уроки августа 1953

А ведь были почти партнёры 70 лет назад – в середине августа 1953 года в результате военного переворота ушло в отставку правительство Ирана, возглавляемое с весны 1951 года националистом Мохаммедом Моссадыком (1882–1967).
Популярные статьи
- Минобороны подтвердило нанесение удара крылатыми ракетами «Калибр» по местам базирования безэкипажных катеров ВМСУ
- Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию
- Истребитель ВКС РФ пресек попытку норвежского самолета приблизиться к российской госгранице
Свежие комментарии