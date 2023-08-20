Военное обозрение

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Персидский нефтяной переворот – уроки августа 1953

Персидский нефтяной переворот – уроки августа 1953

А ведь были почти партнёры 70 лет назад – в середине августа 1953 года в результате военного переворота ушло в отставку правительство Ирана, возглавляемое с весны 1951 года националистом Мохаммедом Моссадыком (1882–1967).

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