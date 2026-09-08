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Синоптик Шувалов: в Москве похолодает до +5°C, по области – до 0 °C

Синоптик Шувалов: в Москве похолодает до +5°C, по области – до 0 °C

Предстоящая ночь на среду в столичном регионе станет самой холодной на текущей неделе, по области температура воздуха опустится до нуля градусов.

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