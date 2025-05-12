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Петербургский дневник

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Депутат из Петербурга предложил проверить игрушки в стиле аниме в непристойных позах

Депутат из Петербурга предложил проверить игрушки в стиле аниме в непристойных позах

С инициативой выступил Павел Крупник Депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил поручить провести проверку игрушек в стиле аниме или манга, которые изображают подростков в непристойных позах и в «символическом» нижнем белье.

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