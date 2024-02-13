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Мы соседи по планете

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Облик нейротехнологий будущего

Облик нейротехнологий будущего

Технологии будущего в области лечения неврологических заболеваний, в том числе применение нейроинтерфейсов, новых методов восстановления двигательных функций и ходьбы, обсудят в рамках деловой программы Форума будущих технологий-2024.

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