Большой износ сетей: омичей предупредили о возможном срыве графика возобновления подачи горячей воды после плановых отключений.
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Большой износ сетей: омичей предупредили о возможном срыве графика возобновления подачи горячей воды после плановых отключений.