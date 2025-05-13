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Новости Омска

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Большой износ сетей: омичей предупредили о возможном срыве графика возобновления

Большой износ сетей: омичей предупредили о возможном срыве графика возобновления подачи горячей воды после плановых отключений.

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