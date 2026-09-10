Канада и Украина согласовали поставки ракет-перехватчиков на 253 млн долларов

Оттава и Киев завершили согласование по поставкам ракет-перехватчиков для противовоздушной системы на сумму более 250 млн долларов через американский механизм Jumpstart.
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