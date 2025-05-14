В семейном центре на Дубнинской пройдет интерактивный спектакль

Семейный центр «Преображение» в САО приглашает подростков стать участниками проекта «Форум-театр». В основе идеи — возможность срежиссировать собственный опыт, погрузить зрителя в конкретные жизненные обстоятельства и сообща выбрать путь для достижения желаемого результата.
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