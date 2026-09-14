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Новости Липецка

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Завтра похолодание до +10 градусов и усиление ветра

Завтра похолодание до +10 градусов и усиление ветра

Завтра похолодает до +10 ночью — готовь тёплый плед. А днём будет +13, и ветер усилится. Не пропусти прогноз на 16 сентября!Сегодня, 14 сентября, температура воздуха составит +15 градусов.

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