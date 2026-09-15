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Боец Федя — про оборону ВСУ: блиндажи всё лучше и лучше укрепляются

Боец Федя — про оборону ВСУ: блиндажи всё лучше и лучше укрепляются

Российский военный, помощник командира батальона 242-го гвардейского мотострелкового полка по огневому поражению «Южной» группировки войск с позывным Федя, говоря о работе подразделений в населённых пунктах Славянско-Краматорской агломерации заявил, что украинские оккупанты всё лучше укрепляют свои блиндажи.

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