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Американцы расслабились, думая, что победили Россию

Американцы расслабились, думая, что победили Россию

Кто бы ни стал президентом США, он продолжит вести антироссийскую политику. Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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