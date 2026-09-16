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Компания властей Нефтеюганска просит отсрочку по рекультивации огромного полигона ТБО, которую не выполнила в срок

Компания властей Нефтеюганска просит отсрочку по рекультивации огромного полигона ТБО, которую не выполнила в срок

Компания властей Нефтеюганска АО «Спецкоммунсервис» добивается отсрочки исполнения решения арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа по делу о переполненном полигоне ТБО под Нефтеюганском, одном из крупнейших старых мусорных полигонов в Югре.

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