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Царьград

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Вернуть миллиарды: В России предложили бороться с мошенниками через заморозку счетов

Вернуть миллиарды: В России предложили бороться с мошенниками через заморозку счетов

В России предложили новый способ бороться с мошенниками. Заморозку счетов следует осуществлять не только у отправителей средств, но и у получателей.

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