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Газета.ру

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Премьер Чехии Бабиш заверил, что его страна поддерживает Украину

Премьер Чехии Бабиш заверил, что его страна поддерживает Украину

Чехия поддерживает Украину и рада нахождению граждан этой страны на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, чьи слова приводит «Европейская правда».

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