Дадебай назначил трёх замов: Оралов возьмёт контроль в «Әділет»

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай сформировал команду заместителей, определив для каждого из них отдельный блок задач.
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