Во владикавказском детском садике воспитательница сломала руку малышу

Ребенок не успел отходить в заведение и недели. После нанесения травмы воспитательница заметила, что мальчик долго кричит от боли, и написала его маме сообщение с наглой просьбой забрать ребенка, мешающего остальным воспитанникам.
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