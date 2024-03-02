Инна Святенко: Москва планомерно выполняет поручения президента относительно капремонта школ и детсадов

Власти Москвы ведут активную реализацию поручений президента РФ Владимира Путина относительно капитального ремонта школ и дошкольных учреждений, данные им в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
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