Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Настоящая Дурная Малообразованная Еврожопия !!!!!!!!!!!!!!А кушать хочется ...
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Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы

Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы

Политнавигатор На Украине нет проблем с правами русскоязычных, потому что сам по себе русский язык несамостоятелен, а является диалектом украинского языка.

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Евгений Попов
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