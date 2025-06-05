Профессор Миршаймер: Запад не понимает, как сильно рискует из-за Киева

Западные государства не осознают, как сильно рискуют из-за Украины, заявил Джон Миршаймер.Профессор Чикагского университета подчеркнул, что несмотря на то, что даже «самые ярые сторонники» Киева понимают опасность провокаций, Запад «не осознаёт все риски до конца».
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