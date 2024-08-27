Экспозицию ДИТ на форуме-фестивале «Москва 2030» посетили уже более 270 тыс. гостей

Какая государственная услуга в Москве первой была переведена в онлайн? Сколько процентов москвичей пользуются интернетом ежедневно? Жители какого района первыми получили карту москвича? Узнать ответы на эти и другие вопросы можно на форуме-фестивале «Территория будущего.
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