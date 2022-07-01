«Исторический» саммит НАТО в Мадриде. Итоги

Главным итогом саммита НАТО в Мадриде, заранее провозглашённого «историческим», определённо, стало объявление войны России с курсом на её военно-политическое поражение, с существенной оговоркой: альянс не допустит прямого военного столкновения с РФ.
Главным итогом саммита НАТО в Мадриде, заранее провозглашённого «историческим», определённо, стало объявление войны России с курсом на её военно-политическое поражение, с существенной оговоркой: альянс не допустит прямого военного столкновения с РФ.
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