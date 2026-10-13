Российская энергетическая неделя 2026 состоится в Москве с 14 по 16 октября: опубликована деловая программа

Главная тема форума — «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». В деловой программе РЭН-2026 — более 30 панельных сессий и дискуссий с участием более чем 100 спикеров, разделенных на семь тематических блоков: «Трансформация рынка нефти»; «Развитие рынка газа»; «Инвестиции в электроэнергетике»; «Новая энергетика»; «Экология и энергоэффективность»; «Энергия международного сотрудничества»; «Образование и кадры».