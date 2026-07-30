Ученые разоблачили двух главных кандидатов на инопланетные цивилизации

Астрономы из проекта Гефест под руководством Эрика Закриссона из Уппсальского университета в Швеции и Пенсильванского университета проверили с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб двух самых убедительных кандидатов на сферу Дайсона — гипотетическую мегаструктуру вокруг звезды, которую могла бы построить сверхразвитая цивилизация.