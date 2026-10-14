В конкурсе «Самая спортивная семья России» появилась отдельная номинация для молодых семей

Новую номинацию «Молодая семья на спорте» учредили для семейных пар без детей, чей брак зарегистрирован не ранее чем за три года до подачи заявки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И В Карелии предлож...
- LD В Туле сбили питб...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым