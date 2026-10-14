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Тульские новости

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В конкурсе «Самая спортивная семья России» появилась отдельная номинация для молодых семей

В конкурсе «Самая спортивная семья России» появилась отдельная номинация для молодых семей

Новую номинацию «Молодая семья на спорте» учредили для семейных пар без детей, чей брак зарегистрирован не ранее чем за три года до подачи заявки.

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