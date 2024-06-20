Путин попытался убедить народ, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч в месяц. А мы точно живем в одной стране?

Вчера 601 прочитал Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Наверное, большинству россиян не нужно рассказывать, что Россия, которую показывают по телевизору и Россия в которой живет большинство наших сограждан – это две абсолютно разные страны, которые находятся в параллельных реальностях.