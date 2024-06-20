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Путин попытался убедить народ, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч в месяц. А мы точно живем в одной стране?

Путин попытался убедить народ, что большинство россиян зарабатывает по 200 тысяч в месяц. А мы точно живем в одной стране?

Вчера 601 прочитал Здравствуйте, читатели и подписчики этого канала! Наверное, большинству россиян не нужно рассказывать, что Россия, которую показывают по телевизору и Россия в которой живет большинство наших сограждан – это две абсолютно разные страны, которые находятся в параллельных реальностях.

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Комментарии
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Сергей Другов
Россия и Москва это два разных государства
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16 час.
Литчасть НАТД им ФМ Д
Не надо автору статьи передергивать и вырывать из контекста, слушать надо внимательней, а не фантазировать.🤪
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16 час.
Александр Котов
Ну загнул, так загнул. Или это он про чиновников?
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15 час.

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