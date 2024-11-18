Французские фермеры провели митинг против соглашения «Меркосур»

Фермеры недалеко от Парижа начали акцию протеста, заблокировав тракторами часть шоссе, ведущего к столице Франции, в знак протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом (ЕС) и с Южноамериканским общим рынком («Меркосур»), которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20 в Бразилии.