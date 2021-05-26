Быть пенсионером в России – хорошо (поэтому перестал их жалеть, как раньше)

Темы дняПолитикаБыть пенсионером в России – хорошо (поэтому перестал их жалеть, как раньше) Новость Дня Пообщался с новым соседом по даче, и он мне открыл глаза на жизнь пенсионеров в России.Вернуться к статье13457НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаГлавная предвыборная истерия от пропагандистов власти -в России нет никаких бедных ,весь народ живет богато .Viktor GertОх бедненькая вы наша...Евгений Кислинскиймне 68, жалость это не для меня, да и вообще человека нельзя жалеть, жалость расслабляет человека, почему то для многих пенсия, это манна небесная, пенсию зарабатывают, обычно это понимают при достижении пенсионного возраста, часто пенсионеры жалуются на нехватку пенсии, но при этом содержат своих великовозрастных детей, внуков, при этом забывая себя любимого.Владимир EвтушенкоЕР, тебе, подлецу, аплодирует стоя.Много ты посодержишь на 15 тысяч, когда ЖКХ 5 тысяч, 3 тысячи на лекарства , а то и больше?Wladimir СоснинТы дурак или прикидываешься?Это кого же можно содержать на 12-15 тысяч рублей? Если с этих денег и на себя-то не хватает? А поход всего лишь один в аптеку,то половину пенсию отнимает не редкость от заболевания.Ты сволочь пропагандон от ЕР не более.Евгений Кислинскийдурак это вы, и в полном смысле этого слова, а как пенсионеры жили в СССР, некоторые вообще не получали пенсию, некоторые от 9 ... руб, многие получали по потере кормильца мизерную пенсию. или все без разбора получали 120 руб, и ни в чем себе не отказывали.Wladimir СоснинУ вас что деменция?Как жили как жили ? Так так и живи тогда сам и отдай свою пенсию тем,кто в ней нуждается. 120 рублей и ни в чем себе не отказывали? Ты и впрямь дурак или прикидываешься-то? Я например так не хочу жить иначе зачем мои предки клали свои головы на алтарь Победы,чтоб некая сволочь жировала а я на них молился да еще и работал на них! ПНХ дурак.Валера ЮшковЗа что жалеть дебилов молящихся на Путина, который развивает неравенство, господ и холопов?ИИринаВраги коммунистов бедных пенсионеров то в голосующих за КПРФ , то в голосующих за "Единую Россию " всех скопом зачисляют . По-Вашему ,если человек до пенсии был против власти ,то получив от власти нищенскую пенсию , он сразу станет за власть ?Валера ЮшковПросто рефлекс молиться на кумира, от Сталина осталось.avershin1947mailru АвершинГосподин Юшков в своём возрасте мы уже один раз поверили так называемым либералам, больше конечно не верим. Мы были такими как вы, и не советую вам верить навальнятам.Валера ЮшковВы в холопы себя зачислили видать, и кто такой навальнят?ЕЛЕНА КУЗМИНАВЫ ПОДСТРЕКАТЕЛЬВалера ЮшковДа было бы кого.Михаил АндреевОн чмо по жизни. Почитайте его комменты.Владимир EвтушенкоОн тупой подлец,как и вся свора холуев буржуйских. Им, поганцам, чуть что не по нраву, так сразу к Навальному причисляют всех, кто с ними не согласен. Но ведь и юшковы-кислинские одного поля ягода с Навальным - ненавидят всех, кто смеет жаловаться на власть, Просто рефлекс молиться на кумира,ЕР, им вбили в пустые головы.игорь проказовнет он не подстрекатель он просто гон..дЕЛЕНА КУЗМИНАА ВЕДЬ ТОЖЕ БУДЕШЬ ТАКИМ ЖЕ ДЕБИЛОМ КАК НАЗЫВАЕШЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ .Владимир EвтушенкоОн не будет, он6 уже есть, и таким останется до уконца своей поганой жизни.игорь проказовтак ужеЕвгений СтепановСтатья авно...явно с подачи ЕР...быть пенсионером в России беда...Виктор Василенкопогодите , ближе к выборам не такое по напишут холуи от вЕдра ....Иван НаблюдательНу, правильно. Пенсионеры у нас как миллиардеры - ну, как Потанин. Живут припеваючи. Спортом занимаются, женятся и т.п. И поэтому надо не только одобрить ту пенсионную реформу, что уже была, но и развить её - повысить возраст выхода на пенсию до 90 лет. Чтобы если пенсионер, то, как раньше, согнутый буквой "гэ", с палочкой, еле ползущий... на кладбище... (как говорил добрый Жванецкий). А то, понимаешь, ещё полны сил, и т.п. Нехрен - полон сил, пусть еле двигаются!Владимир ЛисуковЭто записка сумасшедшего и деградированного человека. Надо тебя быстрее опустить в пенсионную жизнь, тогда будешь выть по-волчьи.ОМолег мотынгаАвтор, жаль тебя, т.к. если этот пасквиль тобою написан, тогда или ты недалекий человек. или .... , впрочем идеология в "государстве нашем" такая.Владимир ЛисуковОн просто мародёрная присоска, негодяй, каких воспитала либерастская власть.Виктор Василенкоавтор , а ты в какой стране живешь ?!Эммануил ШейнИдиотов в нашей стране всегда хватала.Юлия МасловаЭкое достижение! Матушка автора аж ДВА раза в год посещает сауну! Вот это супер-бизнес! А врача она сколько раз посещает?Александр ИвановНу Мудаков в России всегда было много!!Юрий КовалевНу ток мы живём на пенсии зависит только от нас самих . Правда есть категория нашего брата пенсионера которая в силу обстоятельств не может себя обеспечивать полностью - вот их то и жалко . А есть и те кто просидел всю жизнь в кресле и кроме ручки и рюмки в руках не чего не держал а что такое работа знает только из докладов - вот те в основном и воют .SamariumАвтор, что за чушь Вы написали...Одна моя знакомая пенсионерка, ныне уже покойная к сожалению, говорила: пенсию зря не платят... И она была совершенно права...Какие путешествия, когда вследствие заболевания суставов ног и из дома выходишь несколько раз в году, да и то с палочкой ? На лекарства ежемесячно уходит 3-3.5 рублей и они все дорожают и дорожают...За свои 72 года ни разу не был ни в санатории, ни в доме отдыха бесплатно, все за свои деньги....какая личная жизнь, когда временами все тело болит и не знаешь, в каком месте больше? Приходится с пенсии помогать и сыну, который трудится и ничего практически не зарабатывает....Прекратите писать всякую чушь и на основании жизни одного Вашего соседа-счастливчика судить о всех пенсионерах....В нашей стране нет счастливых пенсионеров, кроме пенсионеров-чиновников и пенсионеров-депутатов....А жалости Вашей никто и не просит... каждый старается справлять со своей бедой сам.В1Владимир 123!!!!Юрий БобырАвтор! Да как же зашибись быть пенсионером! Ты говоришь и не знаешь предмета. Ты пишешь : Сибиряк, недюжинного здоровья и далее твоя речь. Сначала доживи до очередного поднятого срока выхода на пенсию, попробуй сохрани свое здоровье с этим кислородом, продуктами из сетей и т.д. Дохтора не говорят об этом. У них главный враг - вредные привычки. Про другие отравляющие вещества они скромно умалчивают. Потом прикупи дачу, на остаток здоровья делай там ежегодный ремонт, на оставшиеся силы паши на огороде. А та парочка путешественников на фото постоянно для чего - нибудь снимается в рекламе. Дай Бог им здоровья. То таблетки то еще что-то. Вот им двоим на миллион и получится поездить по миру. Вот если бы автора всякой ерунды писали под своими именами и оставляли адрес электронки. Чтоб можно было более предметно поговорить.VGVasily GolovЧем занимается молодежь ныне?В метро.в общественном транспорте играет на смартфоне.Ходит с наушниками в ушах.Не слышу и не хочу слушать окружающий шум улиц.39 % с ждипломомаими о высшем образовании не работают по полученной специальности.Придумали продавец-консультант.Медик натаскал на мобильную связь,стал продавцом -консультантом или риелтором,страховым агентом в Ритуале.Солома в головах.Все импортное.Технология туалетной бумаги импортная.вячеслав рюминЗаказная столичная бредятина.Владимир МирошниченкоСам ты это словоВладимир EвтушенкоДерьмо, ты откуда всплыло?ДмитрийСцуко даже на картинке в статье видно что пенсионеры не наши.АлександрГде разглядел?ДмитрийАПАлександр ПанченкоПудликант этого изощренно- лживого опуса пропагандист барыжно-ростовщического строя, при котором пенсионер с пенсией 10-12тАПАлександр ПанченкоНе просто бедный, он нищий!!!АПАлександр ПанченкоНасколько надо считать окружающих идиотами, что бы воспевать такое мерзкое достижение капатализма как нищета пенсионнров.Марина Трянинаглупость... у меня трудовой стаж до пенсии составлял почти 40 лет!! я вырастила 2-х детей!! и продолжаю работать тк денег на оооочень скромную жизнь не хватает....Дача для пенсионеров - а автор пробовал работать на даче? После дачной работы приходится несколько дней отлеживаться...Пенсионеры могут быть деятельны и активны, но силы то уже не те... Время на себя любимого у пенсионера есть, только сил и денег нет... Книжки читать, конечно, хорошо... только глаза уже не видят, а стоимость очков сопоставима с размером пенсии... Короче, автор ничего не знает о том, как пенсионеры выживают в существующих условияхСергей КудрявцевАвтор-мелкий и завистливый типчик, ни черта не смыслящий в жизни российского пенсионера. На примере какого-то быка-производителя из сибиряков делает выводы. Реальные, а не вымышленные автором, пенсионеры "путешествуют" из дома до больницы и обратно, гуляют они по необходимости (10 000 шагов в день), вечеринки устраивают раз в год. Автор позавидовала устройству личной жизни людей и наличию у них свободного времени. Да кокой же степени наглости и нахальства доходят публикующие здесь откровенно подлые контенты.НННиколаев НиколайАвтор просто тварь. Вонючий холуй. Издеваются над стариками господа из ЕР. Себе дворцы и пожизненное содержание за счет бюджета, простым людям нищенскую пенсию. Много напутешествуешь на 14000 рублей (с этого надо еще за комуналку отвалить, которая постоянно растет). Да еще и пенсионный возраст подняли, что бы вообще не платить пенсии.Wladimir СоснинАвтор это обычный подонок кремлебот !Эта падаль никогда не скажет,что у нас пенсионеры выживают на 10-15 тысяч рублей в месяц. Я например таких знаю.Они работали в сельском хозяйстве и гнули спину чтоб кормить города.НННиколаев НиколайУ нас 14 тыс считается еще хорошей пенсией за 40 лет трудового стажа. Для последующих поколений они уготовили еще круче. На заводы будут катафалки вызывать.ВВикВот такие заказные статейки продажных тварей, во-множестве вбрасываются в СМИ перед какой-нибудь реформой-афёрой правительства. Так в советские времена появлялись антинаародные Указы по многочисленным просьбам трудящихся.....ИМИрина МолодцоваТолько конченный идиот или пропогандит мог это написать! Ты,малец" хоть знаешь,во что леение сейчас обходится?!Александръ МосинъИдиот...Михаил КолосовВ квадрате Идиот.Иван ИльенкоШутник. Но могут и накостылять. У нас почти у всех костыли есть.Анатолий Рыжакин👍👏👏👏ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Дебил? Или статья заказная? В сети много дерьма вращается. Настоящий отстойник.Я пенсионерка. Мне почти 80. И первый раз слышу--как хорошо быть пенсионером с пенсией 15 тыс руб. И--как много на неё можно себе позволить! Здоровому пенсионеру на это выживать приходится А больному--или ешь просроченные продукты или неси эти деньги в аптеку или к врачу. Чтоб этому завистливому автору-- так же хорошо жить на пенсию в 15 тыс.ездить на неё по курортам, путешествовать, платить за абонемент в спорт зал и выезжать на шашлыки. --особенно когда здоровье начнёт отказывать. Лично я не знаю счастливых пенсионеров--если их не содержат дети.Юрий ЖеребятниковА давайте поднимем еще раз пенсионный возраст лет на 5?Дмитрий ДемочкинАвтор-СДОХНИ!!!!! СДОХНИ, СУКА МРАЗОТНАЯ! !!!!!Иван ИльенкоНе переживайте. Он шутник.Альбина КолесниковаКонечно пенсионеру получающему пенсию 15000 конечно скучновато , когда нет другого дохода, вот потому у кого мозги еще работают он старается чем то заняться и создать себе какой то маленький доход.Wladimir СоснинЗато вас с жирными задами всегда в поликлиниках пруд пруди а когда зайдете к врачу,то сидите у них не дождаться выхода. Мозгов у тебя нет. Многие мужики из последних сил трудятся да и мало их вообще,так как умирают от болячек не достигнув пенсионного возраста. Чем может заниматься пенсионер старик после 60 лет с кучей хронических болезней дура?Мне вот 68 лет и рад бы хоть огородом заняться да не могу из-за страшных болей в ногу от позвоночника и ни уколы ни таблетки не помогают. Хожу дежурить сторожем и скрываю это стиснув зубы а то уволят.Это тебе и вам толстозадым скучновато.Владимир EвтушенкоНе скучновато, не надо лгать, а бедновато. Это ещё в крупном городе можно найти подработку. А в селе какой там побочный доход? а если село от города в 150-200 км, то как туда довезти мясо ли, овощи ли на продажу? Вот и обдирают пенсионеров перекупщикит.владимир пименовавтор полный мудакVVsevolodЭто скорее о тебе. Я сам пенсионер и с автором СОВЕРШЕННО согласен!Владимир EвтушенкоВрёшь нагло.Тебе, сопляку, до пенсии ещё лет 30.Wladimir СоснинТы не пенсионер! Ты холуй !VVsevolodНу, когда у дураков нет аргументов, они переходят на оскорбления. Что ты, придурок, еще раз доказал.Лада Мирамягко сказаноОЛЕГ VinogradovВас уже двое.Wladimir СоснинКак раз ТЫ про себя и доказал.VVsevolodНе буду спорить с идиотом, зачем время тратить.Елена АлександровнаНаписал честно. Так и есть. Многие пенсионеры живут вполне неплохо. А уж если сравнивать с 90-ми, так вообще шикарно! Всё необходимое сейчас у пенсионеров есть, а если вырастили нормальных детей, так вообще проблем нет. Но нет нигде ничего идеального! Кто-то живёт лучше, кто-то хуже. Так всегда было, есть и будет. Но мне жалко пожилых людей, что называется - старость не радость! Есть и состоятельные старики которые больны, у которых масса проблем в семьях, или гнетущее одиночество, а есть те у которых 12-15 тысяч, а они оптимистичны, не брюзжат, помогают близким, находят возможности ездить на экскурсии, ходить в театры, на выставки, а то и в другие страны путешествуют. Разные люди и отношение ко всему разное! В СССР тоже были пенсии по 12 рублей, а были и по 200! Никто не выступал, видать все ждали коммунизма и готовы были терпеть.Владимир EвтушенкоКакая же ты подлая тварь. Лживая, без чести, совести и моралиWladimir СоснинТебе дура.если не кремлебот видать не знать,что пенсионер может жить не плохо.если у него есть здоровье! А много ли таких?Вас старух с толстыми жопами из известного отряда хоть пруд пруди и живете шикарно на пенсию около не меньше 60тысяч рублей заработанную на галерах сами или супружескую. А сходи в аптеку на пенсию 10-12 тысяч рублей так другое будешь писать. Откуда ТЫ такая сволочь беретесь только?Анна ЭржибоваНе надо сравнивать СССР с дерькхмВалерий Авгурне надо жалеть нас ,мы заслужили уважения,многим не удалось дожить до пенсии ,ушли молодымиВладимир EвтушенкоАвтор с какого дуба рухнул? Кому это из пенсионеров дают бесплатные путёвки? Такие гниды, как автор, писаниной своей поганой призывают не повышать пенсии по стране.ЛСЛюдмила Сорокиная семнадцать лет на пенсии,инвалид третьей группы,единственный раз дали путёвку в санаторий под Москвой, половину процедур бесплатно остальные-плати,и очень даже не дёшево,я денег с собой взяла мало поэтому не долечилась.мне не понятно куда все путёвки деваются,если мне за 17 лет выделили только одну,в полагается каждый год.Лада МираПутевки в санаторий по заболеваниям,раз в несколько лет дают,это правда. Хорошо если санатории рядом с домом и можно без затрат подлечиться,а если далеко ,то на дорогу большие тратыТатьяна АгееваДавайте все дружно пожалеем таких авторов.Владимир EвтушенкоИх давить надо, а не жалеть.Wladimir СоснинТакого автора надо в морду прямо бить.СЯСветлана Якимова"И еще такой важный момент - пенсионеры с упоением занимаются садами-огородами, а это хороший способ сэкономить, да и здоровье поправить, ведь труд на свежем воздухе + экопродукты – это же здорово!" Автор вообще-то в курсе сколько денег вкладывается в сад-огород?Владимир EвтушенкоЯ подсчитывал несколько лет расходы на участок. Редкий год, когда на ноль выйдут доход-расход. Чаше гораздо в минус.Wladimir СоснинАвтор дурак! Или зажрался сволочь.Андрей Тихоновавтор-путиноидОЛЕГ VinogradovЯ вот думаю, что можно позавидовать пенсионерам только потому, что у них БЫЛО счастливое детство и счастливая ,безмятежная юность...Aнатолий РайковОлег,Да в то время было совсем по другому.Я из трудовой семьи,а эта девочка Маша из семьи городской руководящей должности.И со стороны её родителей не было ни каких запретов в нашем общении.Мы просто радовались что и кто нас окружало.ОЛЕГ VinogradovДа, это было именно так - дворовые мальчишки были равноправны. В моем дворе жили ооочень высокие "персонажи" , их дети никогда не задирали нос!ЛСЛюдмила СорокинакАзёл ты ощипанный, если бы была возможность поменяться местами с тобой Я бы поменялась,что бы ты вкусил все прелести моего пенсионного счастья,тогда я посмотрела, кто кого стал жалеть.Лада МираБредятина.Когда у вашей мамы рукодельницы вязальщицы пальцы рук будут выкручивать судороги ,а по ночам она будет как подстреленная орать от боли в приступах судорог или падать от того что неожиданно онемели конечности .когда мозг будет пробивать буд -то в черепе как в консервной банке какая то неведомая сила вилкой ковыряется в мозгах . Когда суставы будут от непосильного труда превращаться в труху и многое другое из жизни российских пенсионеров тратящих только на лекарства треть а то и половину своей мизерной пенсии ,вот тогда и посмотрим на "путешествия" , девишники/мальчишники и другие пенсионные прелести . Одно утешает,что те дураки и дуры пишущие весь бред подобно автору , до пенсии редко доживают. И еще. На лавках сейчас мало стариков во дворах ,потому что часть вымерла , а другая часть по домам годами лежат в гниющих пролежнях или с трудом передвигаясь с клюшками по дому ... С прошлой осени в доме где живу и до прихода тепла умерли 20 человек в возрасте и среди них старых лет за 80 пенсионеров. человека 4-5. Остальные те кто как бы должен и по театрам и музеям ,в саунах и на свиданиях в парках быть ,а не на том Свете. И еще,для стариков сауна и пляж -онкология обеспечена. У меня папа до пенсии не дожил,а мама много лет болела ,последние годы даже во двор не выходила. ...Похоже что заказная бредятина ТЬФУ!Владимир Eвтушенкоаж 5 подонков вам минуснули. Какие же они мрази!Михаил МолчевЗавидуешь? Поменяться нет желания?ANANATOLY NALIOTOVБог накажет!ДЛДмитрий ЛысковОчередная попытка оправдать пенсионную реформу!ДЛДмитрий ЛысковАлександр, минусуешь ,а слабо вернуть государству пенсию за 5 лет?!Галина Сахаринаидиотboris bayanov100% идиотСергей МаксимовАвтор еб*ан!Анна Эржибоваслишком ласка :)Комментировать
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