В Петербурге школьницы создали «Островок уюта»

Старшеклассники поют песни под гитару, младшеклассники осваивают настольные игры. До открытия общественного пространства "Островок уюта" на четвёртом этаже школы №692 ещё больше трёх недель, а от посетителей уже нет отбоя.
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