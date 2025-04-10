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Директор ИИПСП Орлов призвал запретить проведение работодателями субботников

Директор ИИПСП Орлов призвал запретить проведение работодателями субботников

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов попросил главу Минтруда России Антона Котякова оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.

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Комментарии
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Андрей
Очередной выброс чиновничьего .... а кто будет убирать? Муниципалы отказываются убирать мусор и заниматься благоустройством, ссылаясь на то, что это территория предприятия
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Посмотрите фильм-сериал &quot;Братья по обмену&quot;, там ярко так показана работа офисных специалистов! А когда на вопрос: Почему простаивает техника? Никто ответить не смог и Перечихин - младший вывез их всех на дорогу и заставил растаскивать груду песка на носилках!
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16 час.
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