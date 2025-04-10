Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов попросил главу Минтруда России Антона Котякова оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.
Директор ИИПСП Орлов призвал запретить проведение работодателями субботников
Комментарии
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Андрей
Очередной выброс чиновничьего .... а кто будет убирать? Муниципалы отказываются убирать мусор и заниматься благоустройством, ссылаясь на то, что это территория предприятия
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Посмотрите фильм-сериал "Братья по обмену", там ярко так показана работа офисных специалистов! А когда на вопрос: Почему простаивает техника? Никто ответить не смог и Перечихин - младший вывез их всех на дорогу и заставил растаскивать груду песка на носилках!
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16 час.
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