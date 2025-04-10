Директор ИИПСП Орлов призвал запретить проведение работодателями субботников

Очередной выброс чиновничьего .... а кто будет убирать? Муниципалы отказываются убирать мусор и заниматься благоустройством, ссылаясь на то, что это территория предприятия

EV

Evgeni Velesik

Посмотрите фильм-сериал "Братья по обмену", там ярко так показана работа офисных специалистов! А когда на вопрос: Почему простаивает техника? Никто ответить не смог и Перечихин - младший вывез их всех на дорогу и заставил растаскивать груду песка на носилках!