Крестоносец – не значит европеец, или Кто воевал во имя Христа в эпоху Средневековья

Крестоносец – не значит европеец, или Кто воевал во имя Христа в эпоху Средневековья

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Крестоносцы. Большинство людей, услышав это название, представляют себе закованных в железные доспехи рыцарей какой-нибудь средневековой монархии Европы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх