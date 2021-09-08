Крестоносец – не значит европеец, или Кто воевал во имя Христа в эпоху Средневековья

КУЛЬТУРОЛОГИЯ Крестоносцы. Большинство людей, услышав это название, представляют себе закованных в железные доспехи рыцарей какой-нибудь средневековой монархии Европы.
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