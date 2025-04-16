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Протоиерей Константин Харитонов раскрыл, какие блюда нужно нести на освящение на Пасху

Протоиерей Константин Харитонов раскрыл, какие блюда нужно нести на освящение на Пасху

Отец Константин перечислил блюда, которые традиционно освящают на Пасху.Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов перечислил продукты, которые традиционно освящают на Пасху.

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