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РИАН: Пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

РИАН: Пехота ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

Военный с позывным «Бука» из второго стрелкового батальона имени Дмитрия Донского сообщил о том, что во время попытки атаки на угледарском направлении пехота украинских боевиков и три машины тяжелой бронетехники подорвались на собственных минах.

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