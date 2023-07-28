Военный с позывным «Бука» из второго стрелкового батальона имени Дмитрия Донского сообщил о том, что во время попытки атаки на угледарском направлении пехота украинских боевиков и три машины тяжелой бронетехники подорвались на собственных минах.
Военный с позывным «Бука» из второго стрелкового батальона имени Дмитрия Донского сообщил о том, что во время попытки атаки на угледарском направлении пехота украинских боевиков и три машины тяжелой бронетехники подорвались на собственных минах.
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