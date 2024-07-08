Энергетикам пришлось откапывать ливневку, чтобы вернуть людям свет

В Новосибирске энергетики не смогли попасть на подстанцию из-за того, что она оказалась в воде. Выяснилось, что застройщик соседнего комплекса во время обустройства стройплощадки засыпал землей действующую ливневку.
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